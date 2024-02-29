Весна приближается – пора референдумов. Руслан Бах С утра новость взорвала интернет: Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии, декларацию принял съезд депутатов Всё как любят на Западе: по просьбе трудящихся, так сказать и/или ущемлённых части народа.
Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью
Комментарии
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demyr150648
Как сегодня сказал ВВП, что мы там что-то и когда-то упустили. У нас это системно. Но вот здесь упускать ничего не надо. Если кто-то такой простодырый и все на своей должности упускает и головы не имеет, то дать ему под зад коленом ...
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6 час.
d
demyr150648
Мне. Зоя, Вы, наверное блондинка? Подарить Вам пулемет?
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6 час.
ninikooo Митусова
А может и правда уничтожить этот склад- пусть Европа почувствует все « прелести войны», а то только тявкают шавки и оружие Карлику подгоняют. Может устроить им « сухую баньху?!
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6 час.
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