Жириновский предсказал ответ России на угрозу Приднестровью

demyr150648

Как сегодня сказал ВВП, что мы там что-то и когда-то упустили. У нас это системно. Но вот здесь упускать ничего не надо. Если кто-то такой простодырый и все на своей должности упускает и головы не имеет, то дать ему под зад коленом ...