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Медицина 2.0

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Психолог рассказала, как не набирать вес из-за нервов

Психолог рассказала, как не набирать вес из-за нервов

Почему реакция на стресс так различается: одни люди теряют аппетит и худеют, а другие, наоборот, начинают "заедать" проблемы и набирают лишний вес? Как бороться с такими "стрессовыми" килограммами? Об это "РГ" рассказала терапевт, клинический психолог, врач-сексолог, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

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