В Сумской области пострадали энергетические объекты

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Энергетические объекты критической инфраструктуры повреждены в воскресенье в Роменском районе Сумской области на севере Украины, сообщает областная администрация в Telegram-канале.
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