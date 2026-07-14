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Пэрис Хилтон удивила поклонников новым цветом волос на семейном фестивале

Пэрис Хилтон удивила поклонников новым цветом волос на семейном фестивале

Пэрис Хилтон удивила фанатов, появившись на публике с новым цветом волос. 45-летняя светская львица, известная своими платиновыми локонами, впервые за долгое время вышла в свет с тёплым светло-каштановым оттенком.

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