День работника культуры в России отмечают 25 марта: сотрудникам этой сферы будут приятны искренние поздравления Полина АвдотьеваВ России, 25 марта 2025 года, работники культуры отмечают свой профессиональный праздник, принимая поздравления и признание за свой труд.