Гендиректор «Салавата» о том, что Хабиров предложил Козлову остаться: «Глава республики просто проявил уважение к Виктору Николаевичу. Не было такого, что ему сказали: «Ты должен»

В мае клуб подписал новое соглашение с Виктором Козловым на 2 года. – После пятого матча с «Локомотивом» глава Республики Башкортостан Радий Хабиров пришел в раздевалку «Салавата» и под камеры лично предложил Виктору Козлову продлить контракт с клубом.