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В Барнауле на месяц перекроют дорогу из-за ремонта теплосети

В Барнауле на месяц перекроют дорогу из-за ремонта теплосети

Барнаульцев попросили заранее выбирать альтернативные маршруты объезда В Барнауле с 20:00 29 июня до 20:00 20 июля перекроют движение транспорта по всей ширине проезда Гужтранспортного в районе здания № 77, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

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