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Модифицированные метаболиты уменьшили воспаление при язвенном колите

Модифицированные метаболиты уменьшили воспаление при язвенном колите

Язвенный колит вызывает хроническое воспаление слизистой оболочки кишечника. Доступные препараты помогают не всем пациентам: часть из них не достигает длительной ремиссии или со временем теряет ответ на лечение.

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