«Синий гигант»: Сегодня ты играешь джаз, а завтра — смотришь аниме

Не каждый год может похвастаться таким количеством полнометражных аниме — буквально на любой вкус: в 2023-м нашлось зрелище и для поклонников Миядзаки, и для свидетелей Синкая, и для фанатов баскетбола, и для ценителей джаза (еще и «Ину-О» Масааки Юасы добрался до отечественных кинотеатров).