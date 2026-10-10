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Царьград

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Volkswagen отзовёт 22 тысячи автомобилей ID.4 в США из-за перегрева

Volkswagen отзовёт 22 тысячи автомобилей ID.4 в США из-за перегрева

Volkswagen отзывает более 22 тысяч электрокроссоверов ID.4, произведённых с 2023 по 2025 годы в США, из-за риска перегрева батарей.

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