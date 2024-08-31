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СК начал проверку после сюжета РЕН ТВ о коровах «пивного барона» под Тверью

СК начал проверку после сюжета РЕН ТВ о коровах «пивного барона» под Тверью

Следственный комитет инициировал проверку после сюжета РЕН ТВ о коровах «пивного короля» Максима Ларина, которые беспорядочно пасутся на участках и огородах жителей Старицкого муниципального округа в Тверской области и уничтожают их имущество.

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