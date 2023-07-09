РИАП "АПРАЛ" МТ

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Politico: НАТО согласовывает гарантии Киеву перед саммитом в Вильнюсе, что означает новые поставки оружия

Politico: НАТО согласовывает гарантии Киеву перед саммитом в Вильнюсе, что означает новые поставки оружия

Журналисты издания Politico, со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса сообщают о том, что перед саммитом в Литве 11-12 июля, все страны-члены военного блока решили согласовать некие гарантии безопасности Украине.

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