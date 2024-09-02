Путин посоветовал не покупать мотоцикл, а лучше накопить на машину

Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику не покупать мотоцикл и квадроцикл. Это опасный вид транспорта, лучше накопить на машину, отметил он в ходе посещения школы №20 имени Героев Отечества в Кызыле.
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