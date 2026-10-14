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Тульские новости

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Сотрудники ДПС помогли доставить в больницу мальчика с травмой

Сотрудники ДПС помогли доставить в больницу мальчика с травмой

Девятилетний мальчик повредил кисть руки. Из-за пробок родители не могли самостоятельно довезти ребенка до больницы вовремя, помощь оказали сотрудники ДПС Тульской области.

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