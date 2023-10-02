Понедельник начался с покупок, лидирует "Сургутнефтегаз"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 2 октября, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,49% до 3148,67 пункта, индекс РТС прибавил 0,18% до 1009,43 пункта.
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