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ЗРК «Витязь» поступит в российскую армию для борьбы с дронами

ЗРК «Витязь» поступит в российскую армию для борьбы с дронами

Российскую армию вооружат зенитными ракетными системами С-350 «Витязь». Первый полк после завершения обучения приступит к службе.

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