Почему Россия торгует с вражескими странами

США — враг, это понятно. Однако наш жестокий мир не является чёрно-белым. Отношения между государствами строятся не «по Толкину», когда есть эльфы, и есть орки, и единственный формат общения для них — попытка уничтожить друг друга.
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