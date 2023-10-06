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Правительство одобрило восстановление топливного демпфера для стабилизации цен

Правительство одобрило восстановление топливного демпфера для стабилизации цен

Правительство одобрило дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. Одобрено восстановление топливного демпфера, повышена доля дизеля и бензина для продажи на биржевых торгах, сообщила пресс-служба правительства РФ.

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