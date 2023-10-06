Правительство одобрило восстановление топливного демпфера для стабилизации цен

Правительство одобрило дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка топлива. Одобрено восстановление топливного демпфера, повышена доля дизеля и бензина для продажи на биржевых торгах, сообщила пресс-служба правительства РФ.
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