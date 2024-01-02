Землетрясение в Японии: объявлена «битва со временем» ради спасения людей под завалами

Премьер-министр Японии заявил, что стране предстоит “битва со временем”, чтобы спасти тех, кто пострадал от серии крупных землетрясений, в результате которых, как сообщается, погибли по меньшей мере 30 человек, еще десятки получили ранения и возникли пожары, разрушившие дома.