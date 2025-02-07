Естественные методы восстановления и укрепления спины: физиотерапия, лечебная физкультура и иглорефлексотерапия

Боль в спине - это проблема, с которой в течение жизни сталкивается, наверное, каждый человек. Иногда это просто дискомфорт после долгого рабочего дня, а иногда - тревожный сигнал о наличии серьёзных нарушениях в организме.
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