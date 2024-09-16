Сгорели дома, авто, поврежден газопровод, ранены люди: ВСУ обстреляли Белгород

Утренней атаке также подвергся поселок Дубовое. Белгород подвергся обстрелу со стороны Украины. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали восемь человек, при это одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии.