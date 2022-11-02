Пушков оценил решение Маска уволить совет директоров Twitter

Член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал в Telegram-канале пост, в котором высказался по поводу решения американского предпринимателя, миллиардера и изобретателя Илона Маска об увольнении совета директоров Twitter после покупки компании.
Член Совета Федерации Алексей Пушков опубликовал в Telegram-канале пост, в котором высказался по поводу решения американского предпринимателя, миллиардера и изобретателя Илона Маска об увольнении совета директоров Twitter после покупки компании.
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