Роскосмос потратит 600 миллиардов рублей на создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Марс и Луну

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обнародовал амбициозные планы «Роскосмоса» на предстоящие годы, которые включают в себя разработку сверхтяжелой ракеты для экспедиций на Луну и Марс, а также создание сверхлегкой ракеты-носителя «Старт-1М».