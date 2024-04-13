Роскосмос потратит 600 миллиардов рублей на создание сверхтяжелой ракеты для полетов на Марс и Луну

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров обнародовал амбициозные планы «Роскосмоса» на предстоящие годы, которые включают в себя разработку сверхтяжелой ракеты для экспедиций на Луну и Марс, а также создание сверхлегкой ракеты-носителя «Старт-1М».
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