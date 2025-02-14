Расчеты FPV-дронов уничтожили технику и позиции ВСУ на донецком направлении

Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа с помощью ударных FPV-дронов уничтожили военную технику и позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО).
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