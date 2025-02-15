Примером для долголетия послужат деревья: ученые подсказали ТОП полезных привычек, взятые из природы Ольга БезродняяУченые всего мира стремятся разгадать секреты продолжительной жизни, и интересным оказывается то, что пример в этом вопросе можно взять у деревьев.