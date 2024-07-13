Пакистан заключил соглашение с МВФ о помощи на сумму 7 млрд долларов

Пакистан и Международный валютный фонд (МВФ) заключили трехлетнее соглашение о предоставлении пакета помощи на сумму 7 млрд долларов США (6,4 млрд евро) после того, как экстренный кредит летом 2023 года спас страну от дефолта по суверенному долгу на фоне многочисленных проблем.