Участники акции «Студенческий десант» прошли стажировку в подразделениях органов внутренних дел Владимирской области

Сотрудники Отдела МВД России по Меленковскому району предоставили студентам Муромского промышленно - гуманитарного колледжа возможность поближе познакомиться с деятельностью служб и подразделений районного отдела полиции, лично пообщаться с теми, кто охраняет правопорядок.
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