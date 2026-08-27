Электрический Defender отложили, а гибридный Defender Sport — нет

Перспективы модельного ряда Land Rover Defender претерпели очередные изменения. Согласно свежим данным, появление полностью электрической версии флагманского внедорожника откладывается, а вот для более доступной новинки семейства, вероятно, подготовят гибридную силовую установку.
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