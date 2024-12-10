Анджелина Джоли призналась, что мечтала хоронить людей

Голливудская актриса Анджелина Джоли могла связать судьбу с похоронным бизнесом, сообщает «РЕН ТВ». На шоу Джимми Фэллона она призналась, что до того как пойти по стопам своего отца-актера, она задумывалась о собственном бюро ритуальных услуг.