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Мода и Шоу-бизнес

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Анджелина Джоли призналась, что мечтала хоронить людей

Анджелина Джоли призналась, что мечтала хоронить людей

Голливудская актриса Анджелина Джоли могла связать судьбу с похоронным бизнесом, сообщает «РЕН ТВ». На шоу Джимми Фэллона она призналась, что до того как пойти по стопам своего отца-актера, она задумывалась о собственном бюро ритуальных услуг.

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