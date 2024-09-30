В суде объяснили арест экс-депутата имеющимся у него связями для побега

Экс-депутата Госдумы Григория Шилкина арестовали, потому что он мог бы использовать свои связи в органах государственной власти для побега с целью скрыться от следствия, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
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