Страховой агент перечислил шаги при падении дерева на автомобиль

При нанесении ущерба автомобилю, например, при падении снега с крыши во время уборки, в первую очередь необходимо вызвать сотрудников правоохранительных органов, чтобы те зафиксировали случившееся, далее - определить, с кого взыскивать за ремонт транспортного средства.