В пяти российских вузах стартует обучение по магистерским программам в области социальной архитектуры

МОСКВА, 1 сентября, ФедералПресс. В пяти ведущих российских вузах: МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовом университете при Правительстве РФ, Санкт-Петербургском государственном университете, Президентской академии и Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН) начинается обучение по магистерским программам в области социальной архитектуры при поддержке Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
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