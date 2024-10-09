Расходы на серверы для ИИ выросли во втором квартале на 46% год к году

Мировые расходы на серверы для приложений искусственного интеллекта (ИИ) выросли во втором квартале 2024 года на 46% по отношению к аналогичному периоду годом ранее, следует из отчета Dell’Oro Group, 9 октября пишет британский журнал об электронике Electronics Weekly.
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