Поддержка антиправительственных сил в Белоруссии дорого обойдётся Литве. Андрей Бабицкий

Белорусский президент Александр Лукашенко, ранее сдерживавший поток мигрантов, стремящихся попасть в европейские страны, снял все ограничения, и количество граждан преимущественно Ирака и Сирии, прибывающих в Литву, возросло за последнее время более чем в десять раз Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните пожаловалась, что с 1 июня «на восточной границе Евросоюза» были задержаны 1044 нелегальных мигранта, при этом за весь прошлый год там зафиксировали чуть больше 80 беженцев.