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Поддержка антиправительственных сил в Белоруссии дорого обойдётся Литве. Андрей Бабицкий

Поддержка антиправительственных сил в Белоруссии дорого обойдётся Литве. Андрей Бабицкий

Белорусский президент Александр Лукашенко, ранее сдерживавший поток мигрантов, стремящихся попасть в европейские страны, снял все ограничения, и количество граждан преимущественно Ирака и Сирии, прибывающих в Литву, возросло за последнее время более чем в десять раз Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните пожаловалась, что с 1 июня «на восточной границе Евросоюза» были задержаны 1044 нелегальных мигранта, при этом за весь прошлый год там зафиксировали чуть больше 80 беженцев.

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Полина Романова (железова)
Почему до сих пор Россия и Белоруссия не предприняли совместных действий против действий запада? Почему не выработали меры наступательного характера! (Разумеется, я не говорю о военных действиях.) Хватит уже обороняться! И никого жалеть не надо! Но прежде всего хотелось бы, чтобы Россия и Белоруссия открыто заявили о том, что они воспринимают политику запада как враждебную и дискриминационную. Не надо смущаться, надо называть вещи своими именами: это политика нацизма.
Анатолий Лановой
Потому что Беларусия нэзалэжна, и очень самостiйный прэзыдэнт.
Vlad Kol
Вот что значит направить усилия в правильное русло!

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