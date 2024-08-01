"Разматывают клуб картинной галереи": Новые аресты, отставки и смерти в "команде Шойгу"

Скриншот: Tg-канал "Абу" Вчера 5,4K прочитали Едва подумалось, что "чистки" в Минобороны близятся к концу, как инсайдеры стали публиковать весьма любопытные заявления - они будут лишь ужесточаться, претензий много, кандидатов - тоже.