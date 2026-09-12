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Регионы России

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Скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков во время спектакля

Скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков во время спектакля

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК).

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