Деньги спустили на сауну и топоры: Европа не досчиталась миллионов, выделив гранты Эстонии

В Европе назревает скандал: Эстония потратила деньги от ЕС на сауну и метание топоров. В очередном приступе "экологической щедрости" Европейский Союз решил осчастливить Эстонию, выделив ей средства из фонда помощи территориям, пострадавшим от перехода к климатической нейтральности.
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