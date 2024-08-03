Деньги спустили на сауну и топоры: Европа не досчиталась миллионов, выделив гранты Эстонии

В Европе назревает скандал: Эстония потратила деньги от ЕС на сауну и метание топоров. В очередном приступе "экологической щедрости" Европейский Союз решил осчастливить Эстонию, выделив ей средства из фонда помощи территориям, пострадавшим от перехода к климатической нейтральности.