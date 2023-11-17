Затишье продолжается: прогноз магнитных бурь на 18 ноября 2023 года Евгения КомароваКогда по Земле бьет очередной импульс от вспышки на Солнце, возникают колебания в планетарных полях, что и вызывает магнитную бурю.
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