Бензиновый туман: как губернатор рассказывает о решении проблем, пока волгоградцы стоят в очередях

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил городу новые автобусы и заявил, что проблемы с бензином решаются.
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