NASA испытало рой роботов, который сам решает, что исследовать: ИИ ставит научные задачи без команд с Земли

Технология создаётся для миссий туда, где задержка сигнала исключает ручное управление Команда NASA ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) провела в июле полевые испытания роя из трёх роботов, способных действовать как самостоятельная научная группа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым