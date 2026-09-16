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NASA испытало рой роботов, который сам решает, что исследовать: ИИ ставит научные задачи без команд с Земли

NASA испытало рой роботов, который сам решает, что исследовать: ИИ ставит научные задачи без команд с Земли

Технология создаётся для миссий туда, где задержка сигнала исключает ручное управление Команда NASA ASTRA (Adaptive Sensing Technology for Responsive Autonomy) провела в июле полевые испытания роя из трёх роботов, способных действовать как самостоятельная научная группа.

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