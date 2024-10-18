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Украина может использовать дальнобойные ракеты США без официального разрешения: Эксперт объяснил простую схему

Украина может использовать дальнобойные ракеты США без официального разрешения: Эксперт объяснил простую схему

Украина может использовать дальнобойные ракеты США без официального разрешения: Эксперт объяснил простую схему, как киевский режим может это сделать.

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