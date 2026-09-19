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Инопланетянин и Канье Уэст проголосовали на выборах в Госдуму: как ИИ обманывает избирателей

Инопланетянин и Канье Уэст проголосовали на выборах в Госдуму: как ИИ обманывает избирателей

Рэпер Канье Уэст, инопланетянин и бегемот пришли голосовать на избирательный участок. Такие примеры опасных дипфейков показала председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге о ходе голосования на выборах депутатов Госдумы и совмещенных с ними выборах в субъектах РФ.

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