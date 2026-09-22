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Царьград

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Бектенов поручил Кызылорде внедрить дизайн-код городов

Бектенов поручил Кызылорде внедрить дизайн-код городов

В Кызылординской области по итогам совещания под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова определены задачи по контролю школьного питания, своевременному обеспечению нуждающихся слуховыми аппаратами и разработке единого дизайн-кода городов.

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