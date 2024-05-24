Байден пропустит саммит по Украине из-за предвыборного мероприятия в Голливуде

Президент США Джо Байден, вероятно, не приедет на «саммит мира» в Швейцарии. На это время у американского лидера запланировано предвыборное мероприятие в Лос-Анджелесе, которое посетят голливудские звезды.
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