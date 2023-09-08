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Маск подтвердил, что не активировал Starlink для ВСУ около Крыма

Маск подтвердил, что не активировал Starlink для ВСУ около Крыма

Бизнесмен утверждает, что получил экстренный запрос на активацию Starlink. фото: vecstock/Freepik.com Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что помешал Вооружённым силам Украины (ВСУ) атаковать российский Черноморский флот.

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