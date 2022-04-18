Україна заповнила анкету для вступу до ЄС Україна завершила заповнення анкети, що стане відправною точкою для ухвалення рішення про членство України в Євросоюзі, повідомив Ігор Жовква, заступник голови офісу президента Володимира Зеленського Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн передала анкету президенту Зеленському під час свого візиту до Києва 8 квітня, пообіцявши прискорити розгляд […] Сообщение Україна заповнила анкету для вступу до ЄС появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.