КетО Кексы с клюквой без глютена! Очень вкусно и быстро!

Всем привет , готовлю самые вкусные и очень полезные КетО маффины с клюквой на миндальной муке. Маффины не содержат в себе глютен так как в них напрочь отсутствует пшеничная мука и глютеносодержащие продукты.
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