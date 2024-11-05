Фестиваль единоборств в Тамбове объединил тысячу участников

4 ноября в Тамбове состоялся III Фестиваль единоборств, посвящённый Дню воинской славы России. На спортивном празднике объединились почти все виды борьбы и боевых искусств, которыми занимаются в регионе: бокс, ММА, кикбоксинг, дзюдо, греко-римская борьба, самбо, борьба на поясах, всестилевое карате, тайский бокс, универсальный бой и другие - всего 18 видов.