Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 551 подписчик

«Просто остановить»: экс-солдат ВСУ заявил, что украинцы готовы отдать Донбасс

«Просто остановить»: экс-солдат ВСУ заявил, что украинцы готовы отдать Донбасс

Перешедший на сторону России экс-солдат ВСУ Владимир Липко сделал шокирующее признание.В беседе с ТАСС он заявил, что украинцы, в том числе и те, кто находится на фронте, больше не верят в победу и готовы пойти на самые серьезные территориальные уступки, лишь бы прекратился конфликт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии