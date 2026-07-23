«Просто остановить»: экс-солдат ВСУ заявил, что украинцы готовы отдать Донбасс

Перешедший на сторону России экс-солдат ВСУ Владимир Липко сделал шокирующее признание.В беседе с ТАСС он заявил, что украинцы, в том числе и те, кто находится на фронте, больше не верят в победу и готовы пойти на самые серьезные территориальные уступки, лишь бы прекратился конфликт.