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Почему книги Солженицына нужно убрать из школьной программы

Почему книги Солженицына нужно убрать из школьной программы

Сторонник Платошкина Дискуссия о том, что надо убрать книги Александра Солженицына из школьной программы, снова актуальна.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
сопляк, &quot;Иванденисыч&quot; был опубликован в 62-м, спроси у взрослых коль не знаешь
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7 час.
Ингерман Ланская
А книги Солженицына должна читать молодёжь, чтобы знать всю мерзость камуноидного режима. Чтоб подобное на Земле Русской Никогда больше не появилось!
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7 час.
Ингерман Ланская
совдепия молодёжи не родина. Родина молодёжи и всех Русских - РОССИЯ!!!
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7 час.

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