Почему книги Солженицына нужно убрать из школьной программы

сопляк, "Иванденисыч" был опубликован в 62-м, спроси у взрослых коль не знаешь

Ингерман Ланская

А книги Солженицына должна читать молодёжь, чтобы знать всю мерзость камуноидного режима. Чтоб подобное на Земле Русской Никогда больше не появилось!